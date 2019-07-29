В связи с повышением температуры воздуха в Киеве ограничено движение большегрузного транспорта

"Значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше +28°C приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации", – сообщает патрульная полиция Киева.

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"С целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 11:00 до 18:00. Время ограничения может меняться в соответствии с температурным режимом", – говорится в сообщении.

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