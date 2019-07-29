У зв’язку з підвищенням температури повітря у Києві обмежений рух великовагового транспорту

"Значна інтенсивність руху великовагового транспорту, а також підвищення температури повітря вище ніж +28°C призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої та усадочної деформацій", повідомляє патрульна поліція Києва.

Читайте також: Нічого втрачати: як виглядає автомобіль, власник якого знає, що він останній

"З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг та вулиць столиці у період тривалої спекотної погоди вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту з 11:00 до 18:00. Час обмеження може змінюватись, відповідно до температурного режиму", сказано в повідомленні.

Також цікаво: Як дізнатися про наявність штрафів за порушення ПДР