Цю машину знайшли в автомобільному чистилищі, яке знаходиться між раєм та пеклом.

Хоча Saturn S ніколи не був красенем, навіть у своєму часі, продавались автомобілі досить непогано, чому сприяла ціна. Але за двадцять років те, що було невибагливим засобом пересування, втрачає в ціні настільки, що перетворюється на непотріб.

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Дводверний Saturn SС1 був найуспішнішим представником цієї моделі, та навіть купе 1996 року випуску коштує сьогодні практично стільки, на скільки заважить металобрухт з нього. Зрозумівши це, власник однієї такої бляшанки, вирішив не витрачати гроші на ремонти та лагодити недоліки стікерами, ізолентою і скотчем.

І якийсь час це авто їздило вулицями міста, перетворившись на сміття ще задовго до того, як опинилось на звалищі. Скоріш за все, автомобіль належав школярці чи студентці. На це вказують числені написи коректором по всй машині та їхній зміст. Дуже нагадує задню парту. Що й казати, справжній шедевр.

Фото: Saturn SC1 / Autoblog

Особливо цікаво виглядають “дизайнерська попільничка” та “мультимедійна система”, на якій точно слухали “Оззі” та “Металліку”.

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