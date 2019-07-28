В результаті отримали репліку, дуже схожу до оригіналу.

Відновлення легендарного Ford A 1927 року розпочалося в 1977 року. Тоді керівник гуртка юної творчості розпочав це робити разом зі своїми підопічними. Однак ідея наштовхнулася на відсутність запчастин, тому машину закинули на довгих 30 років. І лише нещодавно учні цього педагога відновили роботу над нею.

Втім, за цей час більша частина кузова згнила. Оригінальними залишились лише бак, верхня частина капоту, передні диски. Все інші зроблено "з чистого листа" або замовлено у США.

І от через 40 років після початку реставрації автомобіль готовий. На результати дивіться у відео:

Нагадаємо, що за пошуки покинутих суперкарів платять мільйон гривень на рік.