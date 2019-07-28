В результате получили реплику, очень похожую на оригинал.

Восстановление легендарного Ford A 1927 года началось в 1977 году. Тогда руководитель кружка юного творчества начал это делать вместе со своими подопечными. Однако идея натолкнулась на отсутствие запчастей, поэтому машину забросили на долгих 30 лет. И лишь недавно ученики этого педагога возобновили работу над ней.

Впрочем, за это время большая часть кузова сгнила. Оригинальными остались только бак, верхняя часть капота, передние диски. Все остальные сделано "с чистого листа" или заказано в США.

И вот через 40 лет после начала реставрации автомобиль готов. Результаты смотрите в видео:

Напомним, что за поиски заброшенных суперкаров платят миллион гривен в год.