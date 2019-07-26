Компания HushHush объявила об открытии вакансии скаута, который готов переехать в Дубай и заниматься поиском брошенных автомобилей.

Компания HushHush, которая специализируется на перепродаже суперкаров, ищет в команду знатока автомобилей, который будет заниматься поиском брошенных машин в Эмиратах. Зарплату обещают в размере 80 тысяч гривен в месяц, плюс комиссионные и покрытие транспортных расходов. И вряд ли под последним подразумевается проездной на метро.

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Объединенные Арабские Эмираты являются мировой ячейкой люксовых автомобилей. При этом в стране очень много брошенных автомобилей, бывшие владельцы которых спешно покинули страну из-за банкротства или огромных долгов. Именно такие автомобили должен находить новый сотрудник HushHush. В обязанности также входит выкуп автомобиля до того, как его конфискует власть.

Успешному кандидату обещают платить 30 000 фунтов в год (около 950 тысяч гривен), выплачивать суточные, размер которых не сообщается, а также покрывать транспортные расходы. К тому же скаут будет получать процент с перепродажи каждого найденного автомобиля.

Требования к кандидату минимальные: можно даже без опыта работы, но в возрасте от 21 года. Конечно, наличие водительского удостоверения – обязательно. Так же, как и страсть к суперкарам, понимание цен на люксовые авто и устойчивость к высоким температурам.

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