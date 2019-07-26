Компанія HushHush оголосила про відкриття вакансії скаута, готового переїхати в Дубаї та займатись пошуком покинутих автомобілів.

Компанія HushHush, котра спеціалізується на перепродажі суперкарів, шукає в команду знавця автомобілів, який буде займатись пошуком покинутих машин в Еміратах. Зарплатню обіцяють у розмірі 80 тисяч гривень на місяць, плюс комісійні та покриття транспортих видатків. І навряд чи під останнім мається на увазі проїздний на метро.

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Об'єднані Арабські Емірати є світовим осередком люксових автомобілів. При цьому в країні дуже багато покинутих автомобілів, колишні власники яких спішно покинули країну через банкрутство або величезні борги. Саме такі автомобілі має знаходити новий співробітник HushHush. В обов’язки також входить викуп автомобіля до того, як його конфіскує влада.

Успішному кандидату обіцяють платити 30 000 фунтів на рік (близько 950 тисяч гривень), виплачувати добові, розмір яких не повідомляється, а також покривати транспортні витрати. До того ж скаут буде отримувати відсоток з перепродажу кожного знайденого автомобіля.

Вимоги до кандидата мінімальні: можна навіть без досвіду роботи, але віком від 21 року. Звичайно, наявність водійського посвідчення – обов’язкова. Так само, як і пристрасть до суперкарів, розуміння цін на люксові авто та стійкість до високих температур.

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