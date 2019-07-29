Эту машину нашли в автомобильном чистилище, которое находится между раем и адом.

Хотя Saturn S никогда не был красавцем, даже в своем времени, продавались автомобили довольно неплохо, чему способствовала цена. Но за двадцать лет то, что было неприхотливым средством передвижения, теряет в цене настолько, что превращается в хлам.

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Двухдверный Saturn ЅС1 был самым успешным представителем этой модели, и даже купе 1996 года выпуска стоит сегодня практически столько, на сколько завесит металлолом из него. Поняв это, владелец одной такой жестянки, решил не тратить деньги на ремонты и чинить недостатки стикерами, изолентой и скотчем.

И некоторое время это авто ездило по улицам города, превратившись в мусор еще задолго до того, как оказалось на свалке. Скорее всего, автомобиль принадлежал школьнице или студентке. На это указывают многочисленные надписи корректором по всей машине и их содержание. Очень напоминает заднюю парту. Что и говорить, настоящий шедевр.

Фото: Saturn SC1 / Autoblog

Особенно интересно смотрятся “дизайнерская пепельница” и “мультимедийная система”, на которой точно слушали “Оззи” и “Металлику”.

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