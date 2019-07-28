Полноприводный внедорожник носит название Troller T4 Trail.

Марка Troller мало известна за пределами родной Бразилии. Сейчас она принадлежит Ford, но имеет собственный центр разработки и дизайна. И второе поколение модели Troller T4 всем своим существом троллит “АвтоВАЗ”, который так и не сподобился на выпуск современной “Нивы”.

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Компактный внедорожник Troller T4 второго поколения получил заводской офф-роуд тюнинг. Спецверсия получила название Trail. Это первый продукт нового центра подготовки специальных версий ModCenter, открытого недавно на главном заводе Троллер в городе Оризонти, сообщает Drive.

Версия Trail отличается от обычных T4 внедорожными бамперами (передний с подготовкой под лебедку), буксирными крюками, расширенными арками из матово-серого пластика, шноркелем, стальными защитными пластинами спереди и сзади.

Фото: Troller T4 Trail / Ford

В какой-то степени Troller T4 Trail является южноамериканским отражением нового Ford Bronco, который еще только должен дебютировать в этом году. Кроме стилистики их будет объединять и шасси – “Бронко” и “Троллер” базируются на Ford Т6.

Troller T4 имеет рамную конструкцию. На пространственной трубчатой раме крепятся все внешние кузовные панели. Подобный подход используется у Jeep Wrangler.

Колесная база T4 составляет 2585 мм, длина – 4095 мм. Клиренс под передней осью – 227 мм, под задней – 208 мм. Углы заезда/выезда – 51 градус, преодолевает подъем в 45 градусов и брод глубиной до 800 мм.

Troller T4 комплектуется пятицилиндровым дизелем Ford Duratorq 3.2 производительностью в 200 лошадей и 470 нм, шестиступенчатой “механикой”, роздаточной коробкой, полным приводом типа Part Time, жесткими мостами Dana на спиральных пружинах спереди и сзади со стабилизаторами поперечной устойчивости и тягами Панара (как у “Нивы”), сзади – дифференциал повышенного трения Trac-Lok.

В салоне на полу находится резиновое покрытие с отверстием для слива воды. В оснащение машины входят борткомпьютер, панорамный люк, двухзонный климат-контроль и мультимедийный центр JBL Harman с экраном на 6,5 дюйма, USB, Bluetooth, Android Auto и Apple CarPlay.

Внедорожник Troller T4 Trail оценен в Бразилии в 144 990 реалов (975 640 гривен).

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