Повнопривідний позашляховик носить назву Troller T4 Trail.

Марка Troller мало відома за межами рідної Бразилії. Зараз вона належить Ford, але має власний центр розробки та дизайну. І друге покоління моделі Troller T4 усім своїм єством тролить “АвтоВАЗ”, який так і не спромігся на випуск сучасної “Ніви”.

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Компактний позашляховик Troller T4 другого покоління отримав заводський офф-роуд тюнінг. Спецверсія отримала назву Trail. Це перший продукт нового центру підготовки спеціальних версій ModCenter, відкритого нещодавно на головному заводі Троллер в місті Орізонті, повідомляє Drive.

Версія Trail відрізняється від звичайних T4 позашляховими бамперами (передній з підготовкою під лебідку), буксирними гаками, розширеними арками з матово-сірого пластика, шноркелем, сталевими захисними пластинами спереду і ззаду.

Фото: Troller T4 Trail / Ford

У певній мірі Troller T4 Trail є південноамериканським відображенням нового Ford Bronco, який ще тільки має дебютувати цього року. Окрім стилістики їх об’єднуватиме і шасі – “Бронко” і “Троллер” базуються на Ford Т6.

Troller T4 має рамну конструкцію. На просторовій трубчатій рамі кріпляться усі зовнішні кузовні панелі. Подібний підхід використовується у Jeep Wrangler.

Колісна база T4 становить 2585 мм, довжина – 4095 мм. Кліренс під передньою віссю – 227 мм, під задньою – 208 мм. Кути за'їзду/виїзду – 51 градус, долає підйом в 45 градусів і брід глибиною до 800 мм.

Troller T4 комплектується п'ятициліндровим дизелем Ford Duratorq 3.2 продуктивністю у 200 коней та 470 номів, шестиступеневою “механікою”, роздаточною коробкою, повним приводом типу Part Time, жорсткими мостами Dana на спіральних пружинах спереду і ззаду із стабілізаторами поперечної стійкості і тягами Панара (як в “Ніви”), ззаду – диференціал підвищеного тертя Trac-Lok.





У салоні на підлозі знаходиться гумове покриття з отвором для зливу води. В оснащення машини входять борткомпьютер, панорамний люк, двозонний клімат-контроль і мультимедійний центр JBL Harman з екраном на 6,5 дюйма, USB, Bluetooth, Android Auto і Apple CarPlay.

Позашляховик Troller T4 Trail оцінений у Бразилії в 144 990 реалів (975 640 гривень).

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