Рейтинг составлялся не на основе самих цен, а зависел от того, сколько литров топлива можно купить в той или иной стране на среднюю зарплату.

Стоимость топлива неуклонно растет почти по всему миру. В некоторых странах она ниже, в других-высокая. Есть страны, где бензин стоит дороже, чем в Украине, но и зарплата у населения там значительно выше.

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Известный факт, что в странах Ближнего Востока топливо стоит дешево, а доходы граждан достаточно высоки. Однако больше всего повезло не Катару или ОАЭ, а карликовому королевству Люксембург. Жители страны могут купить на среднюю зарплату 2,9 тысячи литров 95-бензина.

На втором месте рейтинга оказалась Норвегия, жители которой могут купить 2,2 тысячи литров бензина, хотя в последние годы отдают предпочтение электрическим заправкам. Третье место поделили Австрия, Ирландия и Великобритания.

Украинец на свою среднюю зарплату может купить около 280 литров бензина марки А-95.

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