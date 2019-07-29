Представители общественной организации, которая отстаивает права пользователей авто с иностранной регистрацией, озвучили свои пожелания к Президенту Украины и его партии.

"Уважаемый господин Президент! Поздравляем вас и вашу политическую партию "Слуга народа" с поразительной победой на выборах", сказано в обращении.

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"Вы уже успели обратить свое внимание на катастрофическую ситуацию вокруг вопроса доступной растаможки автомобилей. Сейчас – это проблема почти миллиона украинских семей, которая сложилась "благодаря" прошлой власти, которая 3 года обещала "сделать" закон для людей, а не для нескольких лоббистов-автотрейдеров.

Уже через четыре недели, 22 августа начнется очередной грабеж сотен тысяч обычных украинцев в виде неподъемных штрафов согласно Законц №2612.

Понимая всю сложность ситуации, мы предлагаем Вам для рассмотрения наше видение исчерпания этой проблемы .

Считаем, что наиболее приемлемый вариант, который можно быстро ввести с минимальными изменениями законодательства, это в существующем законе из формулы расчета акциза убрать коэффициент возраста автомобиля, который доходит до 200% от его стоимости. Эта незначительная поправка дополнительно пополняет бюджет Украины больше, чем на 10 000 000 000 гривен.

Этих средств хватит и на вопросы, которым Вы уделяли внимание во время своих визитов в регионы Украины", пишут представители сообщества.

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"Главное. Это сроки внедрения изменений! Именно поэтому мы просим Вас в ближайшее время провести круглый стол с представителями союзов владельцев авто на иностранной регистрации со всей Украины и специалистами вашей команды, чтобы вместе найти способ введения необходимых изменений при условии, что принять данные законопроекты можно сразу с начала работы Верховной Рады нового созыва, потому что неоправданно высокие и обоснованные штрафы в 170 000 гривен начнутся уже в День Независимости 24 августа.

Господин Президент! Мы, ваши избиратели, просим Вас безотлагательно рассмотреть это предложение, не допустить грабежа защитив интересы всех украинцев", сказано в обращении.

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