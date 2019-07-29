Представники громадської організації, яка відстоює права користувачів авто з іноземною реєстрацією, озвучили свої побажання до Президента України та його партії.

"Шановний пане Президенте! Вітаємо Вас та вашу політичну партію "Слуга Народу" з вражаючою перемогою на виборах", сказано в зверненні.

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"Ви вже встигли звернути свою увагу на катастрофічну ситуацію навколо питання доступного розмитнення автомобілів. Наразі - це проблема майже мільйона українських сімей, що склалася "завдяки" минулій владі, яка 3 роки обіцяла "зробити" закон для людей, а не для декількох лобістів-автотрейдерів.

Вже за чотири тижні, 22 серпня розпочнеться черговий грабіж сотень тисяч звичайних українців у вигляді непідйомних штрафів згідно Закону № 2612.

Розуміючи всю складність ситуації, ми пропонуємо Вам для розгляду наше бачення вичерпання цієї проблеми .

Вважаємо, що найбільш прийнятний варіант, котрий швидко можна запровадити з мінімальними змінами до законодавства, це в існуючому законі з формули розрахунку акцизу прибрати коефіцієнт віку автомобіля, який доходить до 200% від його вартості. Ця незначна поправка додатково поповняє бюджет України більше, ніж на 10 000 000 000 гривень.

Цих коштів вистачить й на питання, котрим Ви приділяли увагу під час своїх візитів до регіонів України", пишуть представники спільноти.

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"Головне. Це строки впровадження змін! Саме тому ми просимо Вас найближчим часом провести круглий стіл з представниками спілок власників авто на іноземній реєстрації з усієї України та спеціалістами вашої команди, щоб разом знайти спосіб запровадження необхідних змін за умови, що прийняти дані законопроекти можна відразу з початку роботи Верховної Ради нового скликання, бо невиправдано високі та необргрунтовані штрафи в 170 000 гривень почнуться вже на День Незалежності 24 серпня.

Пане Президенте! Ми, ваші виборці, просимо Вас невідкладно розглянути цю пропозицію, не допустити грабежу захистивши інтереси всіх українців", сказано в звезенні.

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