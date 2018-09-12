В Україні скоро може розпочати роботу система фото та відео- фіксації. Щоб уникнути зайвих проблем, варто з’ясувати, які автомобілі числяться саме за вами.

З 27 вересня 2018 року вступає в дію Закон, згідно якого відповідальність за порушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, буде нести власник транспортного засобу, а не його водій.

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Така правова колізія спричинить багато незручностей тим, хто колись продав свій автомобіль за дорученням або просто по техпаспорту. Коли почне працювати система фотофіксації, такому юридичному власнику авто будуть приходити штрафи.

Тож зараз не зайвим буде перевірити, які автомобілі числяться саме за вами. Це можна зробити, отримавши витяг з єдиного державного реєстру МВС за цим посиланням. Результат запиту приходить на електронну пошту. Послуга безкоштовна, однак вимагає ідентифікації за допомогою електронного підпису чи BankID.

Нагадаємо, що 27 вересня фотофіксація може і не запрацювати.