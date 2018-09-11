Автоюрист Володимир Караваєв розповів про причини, через які чергова владна новація не зможе працювати.

Володимир Караваєв впевнений, що заплановані владою штрафи за допомогою автоматичної фіксації порушень не почнуть працювати і 27 вересня, як того вимагає Закон.

Справа в тому, що для введення автоматичної фото- та відео фіксації має спрацювати кілька чинників, які на сьогодні ще не працюють. Всього їх 5: юридичний, технічний, економічний, організаційний та політичний.

Щодо юридичної, то тут головне питання, яке буде ще довго викликати чисельні дискусії – чи можна до відповідальності залучати власника автомобіля незалежно від того, чи він порушував.

Технічний аспект – необхідно прийняття нового державного стандарту, який би затверджував всі технічні вимоги до камер та процесу фото-відеофіксацію. Цей стандарт почав розроблятися рік тому, і потрібно приблизно ще місяць, щоб він був затверджений. Тільки після прийняття цього Держстандарту можна буде говорити про закупівлю техніки, її сертифікацію, метрологічну повірку тощо.

Читайте також: у вересні в Києві почнеться масова евакуація авто

Економічний аспект: побудова такої системи – дуже дороге задоволення. Держава віднайти кошти на її встановлення не зможе. Тому потрібні інвестори. Такі інвестори існують, і вони готові вкладати гроші, однак лише при умові гарантій їх повернення. Законодавчо такі гарантії прописані, однак не до кінця.

Організаційний аспект: будь-яка камера, на яку будуть фіксуватися порушення дорожнього руху, потребує метрологічної повірки. Причому саме на тому місці, де вона встановлена. У нас поки що немає в достатній кількості фахівців, які б проводили цю процедуру. Якщо розраховувати на нинішні сили, то цей процес може розтягнутися на десятиріччя.

Політична складова: поки що не прийнято рішення, чи запроваджувати фотофіксацію до виборів. Чи "дозріло" суспільство до розуміння необхідності тотального контролю за швидкістю та іншими порушеннями правил дорожнього руху, чи люди будуть обурені її результатами.

Таким чином, поки не будуть розв’язані всі ці 5 чинників, введення автоматичної фіксації не буде. А розв’язати їх до 27 вересня нереально.

Нагадаємо, як сплатити за паркування у Києві.