Газета “Голос України” опублікувала закон, що дозволяє притягти до відповідальності власника транспортного засобу, якщо порушення правил дорожнього руху було зафіксоване в режимі фото- відео фіксації.

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів” було опубліковано в газеті “Голос України” 31 березня 2018 року. Згідно прикінцевих положень документу він набуває чинності через 180 днів з моменту опублікування. Отже закон має вступити в силу 27 вересня 2018 року.

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Нагадаємо, що революційною нормою цього документу можна вважати автоматичне визнання вини власника транспортного засобу, якщо порушення зафіксоване в режимі фото- відео фіксації. Якщо порушення скоїв не власник, він повинен доводити свою невинність. На думку багатьох експертів цей закон суперечить одразу декільком статтям Конституції України. Його впровадження має значно збільшити навантаження на судову систему.