Щоб постійно користуватись парковками у Києві, потрібно придбати абонементи на стоянку, які коштують від 315 до 630 грн. на місяць. Разові стоянки у 5-10 грн за годину можна оплатити з телефону чи у паркоматі.

Закон про паркування, який вступає в дію з 27 вересня, передбачає жорсткі санкції як для порушників правил паркування у містах, так і для тих, хто відмовляється платити за парковку. Зокрема, за несплату послуги паркування передбачений штраф у двадцятикратному розмірі вартості однієї години паркування.

Якщо особа без пільг поставила своє авто на місці для пільговиків – штраф буде у тридцятикратному розмірі.

Тобто для центру Києва (1 зона паркування, де діє тариф у 10 грн. за годину), штраф становитиме 200 та 300 грн. відповідно. Причому накладати штраф зможуть не лише поліцейські, а й спеціально створені інспектори з паркування, які для фіксації порушення будуть використовувати фото- або відеотехніку.

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Автомобіль, який стоїть на платній парковці, позначеній відповідним знаком "Платна стоянка" та синьою смугою розмітки, вважається порушником, якщо власник (чи користувач, або особа, яка ввезла машину в Україну) не сплатить за послугу протягом 10 хвилин з початку зупинки.

Для тих, хто часто залишає своє авто в центрі міста, комунальне підприємство "Київтранспарксервіс", якому належить більшість столичних парковок, випустило абонементні талони з паркування. Вони мають термін дії в один місяць або квартал, їх вартість також залежить від зони паркування (столиця розділена на три зони).

У центрі міста вартість паркування становить 10 грн. за годину, поблизу центру – 7, а на околицях – 5 грн. за годину.

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Оплата за паркування абонементними талонами

На талоні великими цифрами вказано місяць, коли він діє, трохи меншими – зони паркування.

Вартість абонементних талонів на паркування у Києві

Термін дії Зона паркування Вартість, грн 1 місяць 1, 2, 3 630 1 місяць 2, 3 441 1 місяць 3 315 3 місяці 1, 2, 3 1465

Придбати абонементні талони можна у кіосках поблизу паркувальних майданчиків, на сайті ГІОС та в офісі КП "Київтранспарксервіс".

Якщо автовласник паркується в центрі столиці час від часу, йому більше підійдуть інші способи сплати за паркування – за допомогою паркомату чи мобільного додатку. Віддавати готівкові кошти паркувальнику заборонено. За це на інспектора з паркування накладається штраф.

Оплата за допомогою паркомату

Залишаючи автомобіль на платній парковці, необхідно знайти паркомат та внести суму, яка відповідає часу стоянки та зоні, в якій знаходиться автомобіль (ця інформація є на паркоматі чи знаку "платна стоянка").

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Оплата за паркування за допомогою телефону

Для того, щоб сплачувати за паркування у Києві за допомогою мобільного телефону, існує кілька варіантів.

Абонентам мобільних операторів Kyivstar та Vodafone достатньо відправити СМС на номер 849. Щоправда, спочатку треба зареєструвати своє авто за цим номером, відіславши на нього державний номер машини. Надалі в телефоні треба набрати комбінацію з номером паркувального майданчика, наприклад *849*9999#, або відправити СМС на короткий номер 849 з цією ж інформацією (без букви А). Оплата знімається за годину паркування.

Існують також інші способи оплати за паркування в Києві – власники смартфонів можуть скористатися програмами "М-Паркування", UNIP, Parking UA, Barking та "Приват24".

Якщо автомобіль стоїть у місці, де стоянка заборонена, власник має сплатити штраф у розмірі 255 грн. Коли ж машина буде заважати руху інших транспортних засобів, її евакуюють.

Нагадаємо, що парковка в аеропорту Бориспіль коштуватиме 400 грн за добу.