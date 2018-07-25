Столичні чиновники намагались вирішити ситуацію з парковкою в центрі столиці, навіть зняли спеціальний відеоролик, в якому показали як правильно треба паркуватись в спеціальні кишені.

Але не всім водіям до вподоби займати парко-місце однією машиною, в той час як там можна поставити два автомобіля. До того ж паркуватися “ялинкою” куди зручніше.

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В той же час, ті хто не знайшов місця для парковки на вулиці може залишити свій автомобіль в паркінгу ЦУМа, там майже завжди є вільні місця.