Чтобы постоянно пользоваться парковками в Киеве, нужно приобрести абонементы на стоянку, которые стоят от 315 до 630 грн на месяц. Разовые стоянки в 5-10 грн за час можно оплатить с телефона или в паркомате.

Закон о парковке, который вступил в силу с 27 сентября 2018 г, предусматривает жесткие санкции как для нарушителей правил парковки в городах, так и для тех, кто отказывается платить за парковку. В частности, за неуплату услуги парковки предусмотрен штраф в двадцатикратном размере стоимости одного часа парковки.

Если человек без льгот поставил свой автомобиль на место для льготников – штраф будет в тридцатикратном размере.

То есть для центра Киева (1 зона парковки, где действует тариф 10 грн в час), штраф составит 200 и 300 грн в соответствии. Причем накладывать штраф смогут не только полицейские, но и специально созданные инспекторы по парковке, которые для фиксации нарушения будут использовать фото- или видеотехнику.

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Автомобиль, который стоит на платной парковке, обозначенной соответствующим знаком "Платная стоянка" и синей полосой разметки, считается нарушителем, если владелец (или пользователь, или человек, который ввез машину в Украину) не оплатит услугу в течение 10 минут с начала остановки.

Для тех, кто часто оставляет свое авто в центре города, коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис", которому принадлежит большинство столичных парковок, выпустило абонементные талоны с парковки. Они имеют срок действия в один месяц или квартал, их стоимость также зависит от зоны парковки (столица разделена на три зоны).

В центре города стоимость парковки составляет 10 грн в час, вблизи центра – 7, а на окраинах – 5 грн за час.

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Оплата за парковку абонементными талонами

На талоне большими цифрами указан месяц, когда он действует, немного меньшими – зоны парковки.

Стоимость абонементных талонов на парковку в Киеве

Срок действия Зона парковки Стоимость, грн 1 месяц 1, 2, 3 630 1 месяц 2, 3 441 1 месяц 3 315 3 месяц 1, 2, 3 1465

Купить абонементные талоны можно в киосках возле парковок, на сайте ГИОС и в офисе КП "Киевтранспарксервис".

Если автовладелец паркуется в центре столицы время от времени, ему больше подойдут другие способы оплаты за парковку – с помощью паркомата или мобильного приложения. Отдавать наличные средства парковщику запрещено. За это на инспектора по парковке накладывается штраф.

Оплата с помощью паркомата

Оставляя автомобиль на платной парковке, необходимо найти паркомат и внести сумму, соответствующую времени стоянки и зоне, в которой находится автомобиль (эта информация есть на паркомате или знаке "платная стоянка").

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Оплата за парковку с помощью телефона

Для того, чтобы платить за парковку в Киеве с помощью мобильного телефона, существует несколько вариантов.

Абонентам мобильных операторов Kyivstar и Vodafone достаточно отправить СМС на номер 849. Правда, сначала надо зарегистрировать свой автомобиль по этому номеру, отправив на него государственный номер машины. В дальнейшем в телефоне надо набрать комбинацию с номером парковки, например *849*9999# или отправить СМС на короткий номер 849 с этой же информацией (без буквы А). Оплата снимается за час парковки.

Существуют и другие способы оплаты за парковку в Киеве – владельцы смартфонов могут воспользоваться программами "М-парковка", UNIP, Parking UA, Barking и "Приват24".

Если автомобиль стоит в месте, где стоянка запрещена, владелец должен уплатить штраф в размере 255 грн. Когда же машина будет мешать движению других транспортных средств, ее эвакуируют.

Напомним, что парковка в аэропорту Борисполь будет стоить 400 грн за сутки.