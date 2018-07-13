Поки в Україні немає платних доріг, але Одеська траса може стати такою. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблені.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") в особі Служби автомобільних доріг в Київській області укладає договір з компанією "Науково-виробнича фірма "Містопроект" про розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва концесійної платної автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса на ділянці від Кільцевої дороги Києва до міста Біла Церква. Про це повідомляється в електронній системі державних закупівель Prozorro.

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Вартість розробки документації складе 5,4 млн грн з ПДВ. При цьому, первинна цінова пропозиція компанії становила 7,35 млн грн. Згідно з календарним планом, компанія "Мостопроект" зобов'язується надати техніко-економічне обгрунтування до кінця грудня 2019 року.

Нагадаємо, що в кінці лютого 2018 року Верховна Рада України прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг" (№6766), що дозволяє передавати на умовах концесії дороги загального користування державного значення для будівництва і експлуатації.