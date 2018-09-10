Профільний Комітет Верховної Ради рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект щодо зниження смертності та травматизму на дорогах України

Члени Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянули проект Закону «Про внесення змін до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо зниження смертності та травматизму на дорогах України шляхом збільшення рівня користування ременями безпеки та мотошоломами)» №8492.

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Законопроектом пропонується внести зміни до частини 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення та збільшити адміністративну відповідальність за порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами з 51 гривні до 850 гривень. Таке збільшення пов’язане із значною суспільною небезпекою та масовим невикористанням ременів безпеки та мотошоломів водіями та пасажирами.

Необхідність прийняття законопроекту під час обговорення обгрунтовувалася високим рівнем смертності та травматизму на дорогах України. За офіційними даними Національної поліції України, щороку на дорогах України гине не менше 3,5 тисяч людей та травмуються не менше 35 тисяч. Тобто кожного дня на дорогах України гине понад 9 осіб. За цими показниками аварійності та наслідками дорожньо-транспортних пригод (ДТП), Україна є одним із лідерів серед європейських країн.

Народні депутати підтримали законопроект, прийняття якого дозволить посилити відповідальність за порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами та підвищити безпеку водіїв і пасажирів транспортних засобів.

Чи стане законопроект законом, дізнаємось у найближчому майбутньому.