Вчера на дороге Кишинев-Калараш произошло ДТП с участием президента Молдавии. Автомобиль главы государства вылетел с дороги и перевернулся.

Служба государственной безопасности Молдавии опубликовала видео аварии. На кадрах показано, как грузовик выезжает на встречную полосу и таранит президентский автомобиль.

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Водитель Mercedes попытался избежать удара, но было уже слишком поздно. После столкновения машина Игоря Додона вылетела на обочину, и грузовик столкнулся с другим автомобилем кортежа автомобилем, по-видимому, Touareg с охраной.