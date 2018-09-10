Інколи поліцейські зупинять автомобіль і вказують у якості причини зупинки що начебто схожий автомобіль перебуває у розшуку. Як можна перевірити таку інформацію?

В зв’язку із обмеженням поліцейських чіткими підставами зупинки автомобіля, яких є дев’ять, інспектори і тут знайшли вихід з положення, використовуючи службові повноваження з порушенням закону.

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А саме, вже стало системою, коли як причину зупинки поліцейські використовують підставу – "угон" чи "Схожий автомобіль перебуває в розшуку" без жодного підтвердження.

Дійсно, Законом "Про поліцію" передбачено підставу зупинки "Якщо транспортний засіб перебуває в розшуку" (п.1 ч.1. ст. 35 Закону "Про поліцію"). Таким чином, якщо поліцейський називає зазначену причини зупинки і каже, що у нього є відповідне орієнтування, то формально порушень з його боку нема.

Орієнтування - це письмовий документ поліції, в якому зазначаються опис, параметри, характерні ознаки розшукуваного об’єкту, у даному випадку автомобіля.

Проте, часто співробітник поліції вигадує цю підставу. Якщо спостерігати з боку як поліцейський зупиняє автомобілі, то можна побачити, що він зупиняє автомобілі різних марок та всім повідомляє одну і ту ж підставу – "Угон схожого автомобіля".

Тому багатьох хвилює питання чи зобов’язаний поліцейський надати водієві для ознайомлення таке орієнтування як доказ законності своїх дій.

Законом такого обов’язку для поліцейського не передбачено. Але Законом і не заборонено водію просити пред’явити докази законності зупинки - перебування схожого автомобіля в розшуку.

Якщо таке орієнтування фактично існує, то поліцейському немає сенсу його приховувати, але якщо такий документ відсутній і причина зупинки надумана, то поліцейський відповідає, що це службова інформація або що ця інформація передана по рації та відмовляє у водієві в його проханні.

Але що робити, якщо ваше внутрішнє переконання підказує, що ніякого орієнтування про розшук схожого авто не існує?

Тут можна скористатись нормою ч.2 ст.35 Закону, яка передбачає, що "Поліцейський зобов’язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинки з детальним описом підстави зупинки".Саме вимогою щодо детального опису підстави зупинки ви можете пересвідчитись у законності дій поліцейського.

Тому після відмови поліцейського надати для огляду доказ перебування автомобіля в розшуку, маємо законне право поставити поліцейському декілька запитань щодо характеристики автомобіля, який перебуває в розшуку, зокрема "Яка марка, модель і колір автомобіля згідно з реєстраційними документами, що перебуває у розшуку", а також "причини розшуку автомобіля".

Якщо ж орієнтування у інспектора є, це буде зрозуміло одразу по його чітких відповідях. А якщо його нема, то в хід підуть загальні фрази максимум назву марки, наприклад "Мерседес" чи "БМВ" чорного кольору.

При цьому, якщо на ваше запитання про характеристику автомобіля інспектор поспіхом оглядає Ваш автомобіль, щоб повідомити ознаки саме Вашого автомобіля, то це очевидно може свідчити про відсутність у інспектора будь-якого орієнтування.

Незважаючи на те чи придумав інспектор наявність орієнтування, якщо він наполягає на пред’явленні документів, вам необхідно їх пред’явити, оскільки на вас може бути накладено адміністративне стягнення за непред’явлення цих документів.

Якщо ж на підставі пред’явлених вами документів, інспектор з’ясував, що під його орієнтування Ваш автомобіль не підпав, але він виявив інші порушення правил дорожнього руху, і розпочав розгляд справи про адміністративне правопорушення, то на цій стадії Ви маєте повне право ознайомитись з матеріалами і доказами в справі, зокрема із зазначеним орієнтуванням.

Тобто, тепер можна цілком законно вимагати надати орієнтування для ознайомлення. Якщо ж і на цій стадії інспектор на надав для ознайомлення цей документ, то Ви маєте чітку підставу для скасування постанови про накладення штрафу в суді.

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В суді буде витребувано зазначене орієнтування, тоді і з’ясується чи було воно насправді і чи законні дії поліцейського щодо Вас.