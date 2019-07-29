У підсумках продажів нових автомобілів в Україні в першому півріччі 2019 р дещо змінилося: лідери, тренди і прогнози продажів до кінця року.

За даними AUTO-Consulting, за підсумками першого півріччя 2019 р в Україні було реалізовано 38 896 нових легкових автомобілів. І це - майже на 1,5% більше, в порівнянні з першим півріччям 2018 го. Тобто - зростання є. Хоча, і не такий, як очікувалося, і вже зовсім не такий, як хотілося б. Зате, в червні 2019 го був зафіксований найбільший ріст продажів, починаючи з 2015 року.

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За підсумками першого півріччя 2019 року, за даними AUTO-Consulting, ТОП лідерів продажів виглядає так:

У порівнянні з минулим роком в цьому рейтингу дещо змінилося. Справжній ривок зробили Kia, піднявшись відразу на 5 позицій і показавши динаміку приросту + 83,5%. Також покращилися Nissan (+2 позиції і + 17% зростання продажів).

У преміум сегменті автомобілі BMW вийшли на першу сходинку, зробивши прорив. Вони піднялися на цілих 6 пунктів і увійшли в ТОП-10 продажів (в червні навіть зайняли там 9 місце). Mercedes-Benz піднявся на 1 пункт, але займає 12-у позицію. Audi - показали найбільший спад в ТОП-20 (-66% і -11 рядків у рейтингу). Їх обійшов Lexus - +2 позиції і 15-й рядок у рейтингу.

Не дивлячись на невеликий загальне зростання ринку в цілому, в деяких класах автомобілів, за даними AUTO-Consulting спостерігається падіння продажів у порівнянні з 2018-м.

Зокрема, А-клас просів майже на 80%, В-High - більше, ніж на 13%, С-клас - більше, ніж на 70%, D-клас - на 22%, E-клас - на 8%, F-клас - на 27%.

Зростання продажів в першому півріччі 2019 го показали тільки автомобілі В-класу - плюс 10% і класу C-High - плюс без малого 5%. В цілому пасажирські авто показали спад на 27%.

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А продовжує зростати SUV-сегмент. Майже на 26% (!). Найбільший приріст в кроссоверах показали C SUV (+ 36%) і E SUV (+ 37%). Спад тільки в F SUV -24%.

Якщо говорити про лідерів продажів серед моделей, то за підсумками півріччя, за даними AUTO-Consulting, в А-класі це Peugeot 108, Citroen C1 і Fiat 500.

Беззаперечний лідер В-класу - Renault Sandero, за ним йдуть Citroen С3 і Skoda Fabia. У класі B-High також беззастережно лідирує Renault Logan.

Покупців С-класу підкорили Volkswagen Golf, KIA Сeed, Ford Focus і Renault Megane. У C-Premium лідирує Volvo V40. А в C-High, з відривом більше, ніж в 2 рази за обсягами продажів лідирує Skoda Octavia. За нею - Toyota Corolla і Hyundai Elantra.

Лідери D-класу - Volkswagen Passat, Subaru Outback і Ford Mondeo. А в преміальному D-класі на першому місці Mercedes-Benz C-Клас, який далеко відірвався від конкурентів.

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В Е-класі лідери традиційні. Це Toyota Camry, Mazda6 і Skoda Superb. Але в порівнянні з минулим роком у них спад продажів. А ось Honda Accord, яка зараз четверта, - навпаки демонструє 100-відсоткове зростання.

В B SUV лідери Suzuki Vitara, Nissan Juke і Chery Tiggo 2.

У C SUV справжня битва: Kia Sportage лідирує, за ним щільно йдуть Renault Duster і Toyota RAV4.

У D SUV - лідери Toyota Land Cruiser Prado і Skoda Kodiaq.

В E SUV - BMW X5, Toyota Land Cruiser, VW Touareg.

У сегменті пікапів найпопулярнішим став Toyota Hilux.

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Основні тенденції

З чим пов'язано таке положення на ринку? Як повідомили AUTO-Consulting в прес-службі Корпорації "УкрАвто", на даний момент на ринок нових автомобілів впливають такі чинники:

- законодавче зниження акцизів в листопаді 2018 року на імпорт нових і б / у легкових автомобілів з пільговим періодом для легалізації раніше ввезених авто з іноземною реєстрацією, а також скасування обмежень по нормам токсичності ЄВРО для б / у легкових авто. Внаслідок цього імпорт б / у техніки за перше півріччя 2019 року зріс в 6 разів, а ринок нових легкових за цей же час скоротився на 2%.

Не можна скидати з рахунків і недостатній зростання економіки (зростання промвиробництва за 6 місяців 2019 році всього на 0,5%, зниження темпів зростання ВВП: за 1 кв. 2019 р-2,5% в порівнянні з 3,5% в 4 м кв. 2018 г.). Крім того, існував відкладений попит на період виборів.

На думку директора з маркетингу Групи компаній "АІС" Сергія Боровика, якщо подивитися на абсолютні цифри, то зростання продажів в 1,5% формується за рахунок низької бази для порівняння. За фактом продажу в 2-му півріччі цього року будуть на рівні 2017 року. Ринок з різним рівнем коливань стоїть на місці вже протягом 6-ти років і це зовсім не радує. Такого тривалого “застою2 і такої маленької ємності за всю новітню історію авторинку не було.

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Серед основних факторів стабілізації та зростання пан Боровик бачить наступні:

Гривня впродовж першого півріччя зміцнювалася, а так як ціни у всіх імпортерів і дилерів прив'язані до курсу валют, вони щомісяця у більшості знижувалися.

Ще один фактор стабілізації зростання - згідно з даними Мінстату в 2019 р істотно зросли реальні гривневі доходи населення. Таким чином, при більшому обсязі гривневої грошової маси у населення і більш дешевих гривневих цінах, покупці цілком природно змогли купити більше автомобілів. Причому як нових, так і б / у.

Третій фактор - законодавча визначеність, нові тарифи на ввезення б / у автомобілів і припинення нелегального ввезення б / у автомобілів також зіграли важливу роль в стабілізації ринку. Сегмент б / у імпорту восени 2018 року і весною 2019 р відібрав у сегмента нових автомобілів все, що можна було відібрати (нагадаємо, сьогодні ємність сегмента імпортованих б / у авто в рази перевищує сегмент нових). Таким чином, склався певний статус-кво і тепер обидва сегмента отримають розвиток під впливом загальноринкових факторів.

Також в плюс до споживчих настроїв і досконалим покупкам була політична стабілізація і визначеність за підсумком минулих виборів.

Чого очікувати?

На думку Сергія Боровика, з урахуванням ємності ринку нових легкових авто в 2-му півріччі на рівні 45-50 тис. Од., Можна прогнозувати обсяг продажів в 85-90 тис. Од. за підсумком року.

Приблизно такі ж цифри за підсумками 2019 го бачать і в "Рено Україна". Про це AUTO-Consulting повідомив глава компанії Франсуа Маріотт.

У “Рено Україна” підвели підсумки півріччя та спрогнозували розвиток авторинку до кінця року

Таким чином, можна констатувати, що ринок знову вийшов на стабільний, хоча і невелике зростання. Правда, в такій ситуації будь-яка політична і економічна дестабілізація можуть істотно змінити існуючий тренд.

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