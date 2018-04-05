Як отримати водійські "права" в Україні у 2018 році: Головний сервісний центр виклав детальну покрокову інструкцію дій для отримання водійського посвідчення.

Відтепер навіть школяр може скласти уявлення, що робити, щоб отримата “права”» для керування автомобілем. Головний сервісний центр МВС України виклав детальний порядок дій, який має пройти кожен кандидат на отримання посвідчення водія.

Згідно алгоритму дій, спочатку треба знайти автошколу. На сайті ГСЦ вказані усі автошколи, які мають право навчати абітурієнтів за цією спеціальністю в залежності від категорії обраного транспортного засобу.

Також вказано, які документи треба взяти для того, щоб вчитися в автошколі. Це паспорт, ідентифікаційний код, медичну довідку (форма 083/о), одну кольорову фотографію 3,5х4,5 см.

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Далі потрібно пройти навчання та здати внутрішній іспит автошколи.

Наступник крок – здача екзамена в одному з Центрів МВС України. Для цього треба обрати центр та захопити з собою свідоцтво про закінчення автошколи, паспорт, копію ідентифікаційного коду, медичну довідку (форма 083/о). Іспит на отримання посвідчення водія складається з двох частин: теоретичної та практичної. Це можна зробити українською чи англійською мовою.

У випадку успішної здачі екзамену майбутньому водієві видається посвідчення водія. Перше буде діяти лише 2 роки. Вартість складання іспитів - 26 грн, ще 201 грн. треба заплатити за бланкову продукцію.

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