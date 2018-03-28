Категорії водійських прав в Україні тепер дещо заплутані. Який дозвіл потрібен для керування тим чи іншим транспортом, відразу й не зрозуміти. Проте, тут є певна система і ми допоможемо вам зорієнтуватись в даному питанні.

Вивчити категорії водійських прав в Україні насправді нескладно, хоча здавалося б, не завжди це водіям і потрібно. Однак зважте, що колись ця тема може торкнутись кожного, хто керує транспортним засобом в нашій країні.

БІльше десяти категорій замість колишніх п’яти з’явились у європейському і вітчизняному законодавстві в 2013 році.

Отже, всі категорії базуються на простій і зрозумілій системі, прийнятій ще на міжнародній Віденській конвенції про дорожній рух від 1968 р. (ст. 41). Вона передбачає чотири групи транспортних засобів:

А – мотоцикли та моторолери;

B – легкові автомобілі та інші легкі автомобілі на їхній базі;

C – вантажні автомобілі;

D- автобуси.

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Фото: Українські водійські посвідчення двічі поповнювалися новими підкатегоріями.

Кожна категорія нині має підкатегорії. Та, що позначена цифрою 1 (А1, В1 тощо) означає право на керування, так би мовити, полегшеною, початковою версію транспортних засобів відповідної категорії. Підкатегорія з індексом Е (ВЕ,С1Е тощо) дає право на буксирування важкого причепу. Проте, давайте про категорії прав в Україні детальніше.

Чим можна керувати

Маючи права певної категорії, в Україні станом на березень 2018 р. можна керувати:

А1 – мопедами, моторолерами та іншими двоколісними (триколісними) транспортними засобами, які мають двигун з робочим об'ємом до 50 куб. см або електродвигун потужністю до 4 кВт;

А – мотоциклами, у тому числі з боковим причепом, та іншими двоколісними транспортними засобами, які мають двигун з робочим об’ємом 50 куб. см і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше;

В1 – квадро- і трициклами, мотоколясками та іншими триколісними (чотириколісними) транспортними засобами, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг;

В – будь-якими автомобілями, пасажирськими та легкими вантажними, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кг (7700 фунтів), а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, - восьми;

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С1 – призначеними для перевезення вантажів автомобілями, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 7500 кг (від 7700 до 16500 фунтів);

С – призначеними для перевезення вантажів автомобілями, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кг (16500 фунтів);

D1 – призначеними для перевезення пасажирів автобусами, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16;

D – призначеними для перевезення пасажирів автобусами, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більше 16;

Т – трамваями та тролейбусами.

З категоріями ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE у правах можна керувати составами транспортних засобів з тягачем відповідно категорії В, С1, С, D1 або D та з причепом масою понад 750 кг. Для керування автопотягом у складі причепа меншої маси підкатегорія з індексом Е не потрібна, достатньо мати посвідчення на право керування автомобілем, що виступає в ролі тягача.

Разом з появою нових підкатегорій прав у 2010-х роках з’явились нові умови їх отримання. Відкрити нову категорію, навіть нижчу відносно наявної, стало важче.

Зазначимо, що для деяких категорій прав встановлені певні обмеження за віком.

Посвідчення водія в Україні можуть отримати особи, що досягли:

• 16 років – категорії А1, А;

• 18 років – В1, В, С1, С;

• 19 років – категорії ВЕ, СЕ, С1Е;

• 21 року – категорії D1, D, D1E, DE, T.

Ось такі категорії прав діють в Україні згідно з Віденською конвенцією про дорожній рух від 1968 р. та з пізнішими правками, а також згідно з “Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами ”Постанови Кабміну України № 340 та № 511.

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