Як навчитися водити вантажний автомобіль – таке питання постає або перед тим, хто шукає себе на ринку праці, або перед підприємцем, що придбав вантажівку для бізнеса. Ми розкажемо, як це зробити.

У питання, як навчитися водити вантажний автомобіль, дві відповіді: по-перше, як отримати знання та навички з керування де-факто, і по-друге – як отримати відносно цього документальне підтвердження у вигляді категорії С1 або С у водійському посвідченні. Поговоримо і про одне, і про друге.

Вчимося кермувати

Незалежно від того, є у вас «легкові» права (категорія В) чи немає, вам доведеться пройти курс навчання в автошколі – так вимагає діюче законодавство (Постанови Кабміну України та Наказ Міністерства внутрішніх справ).

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Тому є сенс там і опановувати науку кермування вантажною машиною, адже в автошколі на вас чекають і спеціально підготовані автомобілі, і інструктори, і можливо навіть обладнані майданчики для відпрацювання прийомів маневрування.

Автошкола – не єдиний спосіб навчитися кермувати вантажівкою, проте це найпростіший варіант. До того ж автошколи часто допомагають із складанням іспитів в структурах МВС.

Якщо ж ви таки вирішите брати приватні уроки водіння, візьміть до уваги декілька наших порад.

- Вантажні автомобілі бувають різними, навіть у межах однієї категорії (С1 та С). З одного боку, в експлуатації перебуває чимало вантажівок старих поколінь типу ЗІЛ-130, ГАЗ-53 та УАЗ-452Д/3303, які вимагають певної фізичної сили та особливих прийомів керування (подвійний вижим зчеплення, перегазовки тощо). А з другого – вантажні автомобілі-іномарки 2000-х років випуску, які за комфортом мало чим відрізняються від легкових авто. Поцікавтеся, на якій машині ви будете здавати іспити в сервісному центрі МВС – якщо це будуть ЗІЛ або «Газон», варто ознайомитися з ними заздалегідь. Зазвичай за транспорт для іспитів відповідає автошкола.

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- Від легкових машин більш-менш сучасні вантажівки відрізняються перш за все габаритами, тож це і буде вашою головною проблемою під час навчання. Поки не прийде відчуття габаритів, ви будете як мінімум наїжджати заднім колесом на бордюр в повороті і збивати дзеркалами листя з бузків та каштанів.

Невеликі розвозні вантажівки в керуванні мало чим відрізняються від легковушок, або скажімо, кросоверів. З важкою вантажною технікою картина трохи інша.

- Вантажні автомобілі великої вантажопідйомності мають особливості щодо уповільнення. З максимальним навантаженням на довгих спусках небажано утримувати їх самим лише робочим гальмом – так недовго перегріти систему. Тож треба буде навчитися грамотно гальмувати двигуном, а якщо на вашій машині є додаткові системи гальмування (компресійний уповільнювач, ретардер, інтардер та інші) – то оволодіти й ними.

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- Якщо ви збираєтесь працювати як далекобійник, вам доведеться навчитися поводженню з багатоступеневою трансмісією далекобійного ваговозу і триманню стрілки тахометра в магічній зеленій зоні.

Власне, розповідати тут більш детально, як правильно керувати вантажівкою, немає сенсу, оскільки вам все одно доведеться практикуватися у цій справі на чиїйсь машині, і її власник (або інструктор) дасть вам достатньо предметних порад просто під час стажування.

Не зовсім зрозуміло, чому навіть маючи права легкової категорії, ви повинні складати іспити з Правил при відкритті категорії С. Проте до цього зобов’язує діюче законодавство.



Отримуємо права

Коли хтось питає, як навчитися водити вантажний автомобіль, він може мати на увазі і отримання прав «вантажних» категорій – С1 (вантажівки повною масою 3,5 – 7,5 т) и С (повна маса понад 7,5 т). На кожну з категорій треба вчитися в автошколі – можна на обидві разом, можна окремо. Після закінчення навчання треба буде скласти два іспити в сервісному центрі МВС – на знання Правил дорожнього руху та з водіння. Причому якщо курс навчання буде спільним на обидві категорії, то іспитів буде три – один загальний з ПДР і два з водіння, окремо на малотоннажну і окремо на важку машину. Якщо у вас уже є права «легкової» категорії В, то курс навчання «на вантажівки» буде скорченим, а іспит буде тільки один – з водіння.

Для управління вантажними машинами масою 3,5 – 7,5 т потрібна категорія С1, для більш серьйозних ваговозів – категорія С. Для машин з причіпом масою понад 750 кг потрібно мати категорію з додатковою літерою Е.

Щоб мати право водити вантажні автомобілі з причепом, потрібні категорії С1Е та СЕ. Заради заповітної літери Е також треба закінчити навчальні курси.

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