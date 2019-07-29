В итогах продаж новых автомобилей в Украине в первом полугодии 2019 года несколько изменений: лидеры, тренды и прогнозы продаж до конца года.

По итогам первого полугодия 2019 года в Украине было реализовано 38 896 новых легковых автомобилей. И это – почти на 1,5% больше, по сравнению с первым полугодием 2018-го. То есть – рост есть. Хотя, и не такой, как ожидалось, и уже совсем не такой, как хотелось бы. Зато, в июне 2019-го был зафиксирован наибольший рост продаж, начиная с 2015 года.

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По итогам первого полугодия 2019 года, по данным AUTO-Consulting, ТОП лидеров продаж выглядит так:

По сравнению с прошлым годом в этом рейтинге несколько изменений. Настоящий рывок сделали Kia, поднявшись сразу на 5 позиций и показав динамику прироста +83,5%. Также улучшились Nissan (+2 позиции и +17% роста продаж).

В премиум-сегменте автомобили BMW вышли на первую строчку, сделав прорыв. Они поднялись на целых 6 пунктов и вошли в ТОП-10 продаж (в июне даже заняли там 9 место). Mercedes-Benz поднялся на 1 пункт, но занимает 12-ю позицию. Audi показали наибольший спад в ТОП-20 (-66% и -11 строк в рейтинге). Их обошел Lexus – +2 позиции и 15-я строчка в рейтинге.

Несмотря на небольшой общий рост рынка в целом, в некоторых классах автомобилей, наблюдается падение продаж по сравнению с 2018-м.

В частности, А-класс просел почти на 80%, В-High – больше, чем на 13%, С-класс – больше, чем на 70%, D-класс – на 22%, E-класс – на 8%, F-класс – на 27%.

Рост продаж в первом полугодии 2019 го показали только автомобили В-класса – плюс 10% и класса C-High – плюс без малого 5%. В целом пассажирские авто показали спад на 27%.

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А продолжает расти SUV-сегмент. Почти на 26% (!). Наибольший прирост в кроссоверах показали C SUV (+ 36%) и E SUV (+ 37%). Спад только в F SUV -24%.

Если говорить о лидерах продаж среди моделей, то по итогам полугодия, в А-классе это Peugeot 108, Citroen C1 и Fiat 500.

Безоговорочный лидер В-класса – Renault Sandero, за ним идут Citroen С3 и Skoda Fabia. В классе B-High также безоговорочно лидирует Renault Logan.

Покупателей С-класса покорили Volkswagen Golf, KIA Сeed, Ford Focus и Renault Megane. В C-Premium лидирует Volvo V40. А в C-High, с отрывом более, чем в 2 раза по объемам продаж лидирует Skoda Octavia. За ней – Toyota Corolla и Hyundai Elantra.

Лидеры D-класса – Volkswagen Passat, Subaru Outback и Ford Mondeo. А в премиальном D-классе на первом месте Mercedes-Benz C-Класс, который далеко оторвался от конкурентов.

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В Е-классе лидеры традиционны. Это Toyota Camry, Mazda6 и Skoda Superb. Но в сравнении с прошлым годом у них спад продаж. А вот Honda Accord, которая сейчас четвертая, – наоборот демонстрирует 100-процентный рост.

В B SUV лидеры Suzuki Vitara, Nissan Juke и Chery Tiggo 2.

В C SUV настоящая битва: Kia Sportage лидирует, за ним плотно идут Renault Duster и Toyota RAV4.

В D SUV – лидеры Toyota Land Cruiser Prado и Skoda Kodiaq.

В E SUV – BMW X5, Toyota Land Cruiser, VW Touareg.

В сегменте пикапов самым популярным стал Toyota Hilux.

Основные тенденции

С чем связано такое положение на рынке? Как сообщили в пресс-службе Корпорации "УкрАвто", на данный момент на рынок новых автомобилей влияют такие факторы:

- законодательное снижение акцизов в ноябре 2018 года на импорт новых и б/у легковых автомобилей с льготным периодом для легализации ранее ввезенных авто с иностранной регистрацией, а также отмена ограничений по нормам токсичности ЕВРО для б/у легковых авто. Вследствие этого импорт б/у техники за первое полугодие 2019 года вырос в 6 раз, а рынок новых легковых за это же время сократился на 2%.

Нельзя сбрасывать со счетов и недостаточный рост экономики (рост промпроизводства за 6 месяцев 2019 году всего на 0,5%, снижение темпов роста ВВП: за 1 кв. 2019 г – 2,5% по сравнению с 3,5% в 4 кв. 2018 г.). Кроме того, существовал отложенный спрос на период выборов.

По мнению директора по маркетингу Группы компаний "АИС" Сергея Боровика, если посмотреть на абсолютные цифры, то рост продаж в 1,5% формируется за счет низкой базы для сравнения. По факту продажи в 2-м полугодии этого года будут на уровне 2017 года. Рынок с разным уровнем колебаний стоит на месте уже на протяжении 6-ти лет и это совсем не радует. Такого длительного “застоя” и такой маленькой емкости за всю новейшую историю авторынка не было.

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Среди основных факторов стабилизации и роста господин Боровик видит следующие:

Гривна в течение первого полугодия укреплялась, а так как цены у всех импортеров и дилеров привязаны к курсу валют, они ежемесячно в большинстве снижались.

Еще один фактор стабилизации роста – согласно данным Минстата в 2019 году существенно выросли реальные гривневые доходы населения. Таким образом, при большем объеме гривневой денежной массы у населения и более дешевых гривневых ценах, покупатели вполне естественно смогли купить больше автомобилей. Причем как новых, так и б/у.

Третий фактор – законодательная определенность, новые тарифы на ввоз б/у автомобилей и пресечение нелегального ввоза б/у автомобилей также сыграли важную роль в стабилизации рынка. Сегмент б/у импорта осенью 2018 года и весной 2019 года отобрал у сегмента новых автомобилей все, что можно было отобрать (напомним, сегодня емкость сегмента импортируемых б/у авто в разы превышает сегмент новых). Таким образом, сложился определенный статус-кво и теперь оба сегмента получат развитие под влиянием общерыночных факторов.

Также в плюс к потребительским настроениям и совершенным покупкам была политическая стабилизация и определенность по итогу прошлых выборов.

Чего ожидать?

По мнению Сергея Боровика, с учетом емкости рынка новых легковых авто в 2-м полугодии на уровне 45-50 тыс. ед. можно прогнозировать объем продаж в 85-90 тыс. ед. по итогу года.

Примерно такие же цифры по итогам 2019 го видят и в "Рено Украина". Об этом сообщил глава компании Франсуа Мариотт.

В “Рено Украина” подвели итоги полугодия и спрогнозировали развитие авторынка до конца года

Таким образом, можно констатировать, что рынок вышел на стабильный, хотя и небольшой рост. Правда, в такой ситуации любая политическая и экономическая дестабилизация могут существенно изменить существующий тренд.

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