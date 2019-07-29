Рейтинг складався не на основі самих цін, а залежав від того, скільки літрів пального можна купити в тій чи іншій країні на середню зарплатню.

Вартість пального невпинно росте майже по всьому світу. У деяких країнах вона нижча, в інших – висока. Є країни, де бензин коштує дорожче, ніж в Україні, але й зарплатня в населення там значно вища.

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Відомий факт, що у країнах Близького Сходу пальне коштує дешево, а доходи громадян досить високі. Однак найбільше поталанило не Катару чи ОАЕ, а карликовому королівству Люксембург. Жителі країни можуть купити на середню зарплатню 2,9 тисячі літрів 95-бензину.

На другому місці рейтингу опинилась Норвегія, жителі якої можуть купити 2,2 тисячі літрів бензину, хоча в останні роки віддають перевагу електричним заправкам. Третє місце поділили Австрія, Ірландія і Великобританія.

Українець на свою середню зарплатню може придбати близько 280 літрів бензину марки А-95.

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