Автопригода сталася 26 липня близько 15 години на автодорозі "Рокитне-Борове-Вежиця" поблизу села Залав'я Рокитнівського району. За кермом службового авто перебував поліцейський. За офіційною версією він "не впорався з керуванням" та допустив перекидання транспортного засобу.

Екіпаж групи реагування патрульної поліції Рокитнівського відділення у складі 32-річного старшого сержанта поліції та 22-річної напарниці, старшого лейтенанта, рухався у село Купель. Там місцева жителька повідомила про домашнє насильство з боку чоловіка.

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Зі слів 32-річного водія, поблизу села Залав'я через негоду він не помітив вибоїни та колесом вскочив у яму. Автомобіль “Renault Duster” почало заносити і через певну відстань авто з’їхало з дороги та перекинулося. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень.

На 32-річного водія склали адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).

Крім того працівники поліції спільно з представниками райавтодору обстежили ділянку дороги, де сталася ДТП. Під час обстеження неподалік автопригоди дійсно виявили вибоїну. Тож нині вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності працівників ДП “Рівненський облавтодор” за порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг за статтею 140 КУпАП.

При цьому варто зазначити, що причинно-наслідковий зв'язок між наявністю вибоїни та фактом ДТП встановлюватиме суд під час розгляду адмінматеріалів, складених на поліцейського.

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