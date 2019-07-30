КрАЗ 5460 в липні 1992 року приймав участь у Чемпіонаті Європи з трак-рейсингу у легендарному Нюрбургрінгу.

Унікальний автомобіль збудований в єдиному екземплярі. КрАЗ 5460 обладнаний танковим двигуном 5ТДФ, який розвиває потужність в 1000 к.с.

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Двигун 5ТДФ з робочим об’ємом13,6 літра. П'ятициліндровий, дестятипоршневий, з двома колінчастими валами, багатопаливний, двотактний, турбований, рідинного охолодження з безпосереднім сумішоутворенням, прямоточною продувкою, горизонтальним розташуванням циліндрів і двостороннім відбором потужності. Двигун 5ТДФ був розроблений спеціально для радянських танків Т-64 і Т-72.

Обладнаний таким двигуном КрАЗ 5460 вагою майже в шість тон міг розганятися від 0 до 100 км/год за 13 секунд і розвивав максимальну швидкість 180 км/год.

Тоді, у липні 1992 року, КрАЗ 5460 не зміг проїхати фінальний заїзд, оскільки задній підшипник маточини вийшов з ладу. Замінити його було нічим, тому що це була унікальна деталь зроблена під замовлення саме для гоночного КрАЗу.

Зараз, КрАЗ 5460 запустили і цілком ймовірно готують до продажу. У коментарях до свого відео автор повідомляє, що двигун та гальма КрАЗ 5460 “після ребілду”, а все інше потрібно пофарбувати та підклеїти.

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А ось відео на тему як влаштований, та як працює танковий двигун 5ТДФ: