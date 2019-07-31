На сайті Головного сервісного центру МВС запрацював сервіс, за допомогою якого можна легко перевірити вартість номерного знаку з бажаною комбінацією цифр.

Відсьогодні набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 663, відповідно до якої розширяється перелік платних номерних знаків, доступних для замовлення громадянами. Послугою можуть скористатися лише власники легкових автомобілів.

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Он-лайн-сервіс простий у використанні: номерні знаки згруповані за 8 категоріями та громадянин має можливість відсортувати їх від найдешевших до найдорожчих і навпаки. Всі платні номерні знаки складаються з чотирьох цифр, що групуються за наступними комбінаціями:

Комбінації чотирьох однакових цифр — 30 тис. грн;

Послідовні комбінації від 0001 до 0009 — 30 тис. грн;

Три однакові цифри поспіль (наприклад: 0777) — 10 тис. грн;

Дві послідовні пари однакових цифр (наприклад: 1122) — 10 тис. грн;

Комбінації 0123 та 1234 — 10 тис. грн;

Комбінації, що починаються з двох нулів, а наступні цифри неоднакові (наприклад: 0032) — 8 тис. грн;

Три однакові цифри не поспіль (наприклад: 7077) — 4 тис. грн;

Комбінації, де однакові перша і третя цифра, друга і четверта цифра; або перша й четверта цифра, друга і третя цифра (наприклад: 1221; 1212) — 4 тис. грн.

До цього часу можливість автовласників офіційно підібрати державний номерний знак з бажаною комбінацією цифр була обмежена. Зазначеною постановою нарешті нормативно закріплені ринкові ціни на такі номерні знаки, а також чіткий механізм отримання клієнтом даної послуги.

Кожен громадянин може скористатися послугою, просто звернувшись до зручного за розташуванням сервісного центру МВС. Автомобіліст має можливість самостійно обрати номерний знак з електронного переліку номерних знаків, наявних на складі цього сервісного центру МВС, доступ до якого надається клієнту адміністратором.