Старі номери машин дотепер зустрічаються на дорогах по областях України - невже всі вони ще в силі? Спробуємо розібратися.

Старі номери машин в Україні - поняття багатопланове, оскільки за двадцять сім років Незалежності номера змінювалися шість разів. А значить, старими можна вважати таблички всіх попередніх нормалей, навіть ті, які видавалися на початку 2015-го року.

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Давайте згадаємо все покоління українських номерів (ми не говоримо - всі типи, оскільки для розповіді про всю незліченну кількість варіантів знаків доведеться писати не статтю, а книгу).

Ретроспектива

Першими «нерадянськими» (1992 - 1993 рр.) були білі знаки в цілому радянського зразка, але з українськими кодами областей, де з'явилися буква І і нові поєднання літер.

Перші номери незалежної України (1992 - 1993 рр.) відрізнялися від радянських тільки наявністю українських букв в кодах деяких регіонів

У 1993-1994 рр. для легковиків видавали ще один вид номерів. Вони теж були чотиризначні (маються на увазі цифри), коди областей були колишніми, а помітна відмінність цих номерів - жовто-блакитний прапор з лівого краю і індекс UA під ним.

У 1993-1994 рр. українським громадянам видавали чотиризначні номери, які вперше несли символіку незалежної держави

Наступні українські номери з'явилися в 1995 році і були це так звані «п'ятизначні». В око відразу впадає п'ять цифр, розбитих дефісом на дві групи, праворуч від них - літерні серія для розширення в майбутньому кількості реєстрацій, а зліва - цифровий код регіону, що позначає місце області в алфавітному списку.

П'ятизначні номери (1995 - 2004 рр.) мали фактично два коди регіону: цифровий, за алфавітним порядком області, і буквений. За кожною областю закріпили кілька двобуквений кодів

З цього року на українських держномерах стали використовувати тільки ті букви кирилиці, які мають аналоги в латинському алфавіті - щоб машина могла без проблем виїжджати за кордон. Таких букв в українському алфавіті небагато - всього дванадцять: А, В, Е, I, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х.

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Номери зразка 2004 року замислювалися на довгий період - з великим запасом серій і регіональних кодів. Проте їх допрацьовували вже двічі

Ще одна номерна «реформа» мала місце в 2004-му: в центрі з'явилися чотири цифри, а ліворуч і праворуч від них - дволітерні індекси. Лівий є кодом області, правий - це серія номера, а цифри - власне, і є реєстраційний номер. На лівому краєчку розмістили смужку в кольорах національного прапора і код країни: UA. В кінці 2013-го дані номери підредагувати, змінивши коди регіонів. У них вирішили замінити перші літери: так, замість А тепер К, замість В стала Н, замість С - буква I і так далі. Але в більшості регіонів попередня кодифікація теж залишилася.

Модернізація 2015 року була декоративною: лівий край таблички прикрасили темно-синім кольором Євросоюзу

У 2015 році ці таблички знову трохи підправили, завдавши зліва замість жовто-блакитного поля синє, з натяком на колір Євросоюзу. Втім, українські кольори теж залишили - у вигляді маленького прапорця. Обидва види номерів - і з суто національної, і з псевдоєвропейської символікою - «котируються» нині в Україні на рівних, хоча перші вже не видаються.

Власне, їздити з усіма раніше виданими номерами по дорогах України можна до цього дня. Але при виїзді за кордон або при переоформленні машини зажадають замінити ті таблички, на яких є чисто слов'янські літери - на більш пізні.

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