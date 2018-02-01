У Харкові зафіксований новий прецедент винесення постанови про накладення штрафу в розмірі 300% від митної вартості транспортного засобу.

Громадянин України керував транспортним засобом на литовській реєстрації, поміщеним нерезидентном в митний режим тимчасового ввезення (більше відомий як "ввезення на рік"). ТЗ був зупинений поліцією і матеріали були передані на розгляд митниці ДФС.

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Митниця зробила висновок, що використання ТЗ громадянином України на території України, яке вміщено в митний режим "тимчасове ввезення" нерезидентом є використанням товару, щодо якого надані пільги зі сплати митних платежів в інших цілях, ніж ті для яких пільга була надана.

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Також відомо те, що ТЗ на литовській реєстрації знаходився на території України без порушення термінів перебування. Розгляд митницею було проведено без присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.