Знамениті grid girls, тільки заради яких деякі глядачі королівських перегонів включали свої телевізори, більше не будуть прикрашати стартову сітку чемпіонатів Формули-1

Відмова від дівчат модельної зовнішності пов'язаний зовсім не з економією на їх гонорарах. Керівництво чемпіонату називає зовсім інші причини: “Grid girls були однією з головних складових Формули-1 на протязі десятиліть, однак тепер ми вважаємо, що вони не перегукуються з нашими цінностями, а також йдуть нарізно з сучасними соціальними нормами“, - прокоментував дане рішення комерційний директор Формули-1 Шон Братчес.

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Втім, подібне рішення це ще один суттєвий привід переключити свою увагу на більш сучасний вигляд автомобільного спорту, наприклад на Formula E.