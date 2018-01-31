Скандальна історія з токсичними вихлопними газами та експериментами на тваринах отримала продовження. Точніше завершення - кар'єри одного з високопосадовців Volkswagen

Нещодавно у засобах масової інформації поширилась інформація про те, що компанія Volkswagen проводила далеко не гуманні експерименти на мавпах. Суть його полягала у тому, що десять тварин було замкнено у приміщенні та змушені були дихати вихлопними газами дизельного Beetle, аби довести, що викиди є не надто токсичними.

Німецький концерн офіційно підтвердив свою причетність до скандальних досліджень, вибачившись за “не науковий підхід” до експерименту. Тепер же, після внутрішього розслідування інциденту, голова концерну звільнив з посади директора по зовнішнім зв’язкам Томаса Штега. Раніше Штег признав вину та узяв на себе повну відповідальність за те, що сталось.

Уповноважений з зовнішніх зв’язків Томас Штег

Варто зазначити, що, як тільки стало відомо про експерименти, компанія Volkswagen заявила, що такі ж дослідження проводились на замовлення Daimler, BMW та Bosch. Названі компанії цю інформацію спростовують.

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