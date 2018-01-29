Автопроизводитель Volkswagen, который был признан виновным в мошенничестве при тестировании выхлопа новых автомобилей, признался, что при испытании дизельных моторов использовал обезьян.

Как сообщает американское издание The New York Times, немецкий автопроизводитель в 2014 году в ходе испытаний дизельных версий Volkswagen Beetle заставлял десять обезьян вдыхать выхлопные газы. Испытания проводились на территории США.

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Позже выяснилось, что дизельные версии Volkswagen Beetle также оказалась среди моделей, чьи результаты во время испытаний были ниже, чем показатели при реальной эксплуатации. Исследования были окончены 30 июня 2017 года, но результаты этой работы так и небыли обнародованы. В Volkswagen признали, что выбранные тогда для исследований научные методы были неправильными.

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В The New York Times сообщили, что в исследованиях также принимали участие компании Daimler, BMW и Bosch. Правда, BMW опровергла сове участие в подобных испытаниях. Daimler сообщил, что проведет внутренне расследование на предмет участия их компании в исследованиях, а Bosch сообщил, что вышел из этого проекта еще в 2013 году и не мог участвовать в подобных испытаниях.