За перший місяць 2018 року український авторинок показав істотний приріст продажів. Дякувати за це варто дізельгейт, новоприбулих гравців ринку, нові моделі та цінову політику деяких дилерів.

Як повідомляє асоціація «Укравтопром», за січень 2018 року в Україні було продано 6,6 тис. нових автомобілів. Це на 37 відсотків більше, ніж в січні минулого року.

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Лідером першого місяця 2018 року став японський бренд Toyota. Його результат - 941 проданих на українському ринку нових машин. У порівнянні з січнем минулого року попит на Toyota виріс на 91 відсоток.

Друга позиція у Renault - 589 шт. Зростання по відношенню до аналогічного періоду минулого року склав 21 відсоток.

На третьому місці Volkswagen. Власниками нових «народних автомобілів» в січні стали 576 українців (зростання 30 відсотків).

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З ростом продажів в 56 відсотків четверте місце за популярністю зайняв Nissan, на автомобілі котрого обрали 447 покупців.

Замикає п'ятірку лідерів місяці Skoda - 438 шт. (+ 55%).

Також в ТОП-10 січня увійшли: Mazda - 321 шт. (+ 84%); KIA - 312 шт. (+ 2%);Ravon - 306 шт. (+ 212%); Audi - 286 шт. (+ 175%) і Suzuki - 277 шт. (+ 147%).

Найбільш продаваним автомобілем січня став Volkswagen Golf, на ньому свій вибір зупинили 318 покупців. Нагадаємо, що автомобілі Volkswagen Golf Sportwagen були вироблені для ринку США, але заборонені там через скандал “дізельгейт”, тому й продаються тепер в Україні за привабливими цінами. Це ж стосується і успіху марки Audi.

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