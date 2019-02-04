У нових сервісних центрах МВС реєстрація на отримання послуги здійснюється виключно через електронну чергу або електронний кабінет.

Але щоб отримання послуги було максимально комфортним, - варто пам’ятати кілька простих правил. Для їх розуміння в Головному сервісному центрі МВС розробили спеціальну інфографіку.

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Нагадаємо, що в зв’язку зі збільшенням кількості клієнтів, які реєструють ввезені з-за кордону авто, деякі сервісні центри змінили свій графік роботи.