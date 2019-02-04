Електромібль, зібраний з велосипедних запчастин, здатен подолати на одному заряді близько 120 кілометрів. Це дозволяє використовувати його для поїдок містом.

На Львівщині пенсіонер власноруч сконструював електромобіль. Чоловік не користувався жодними схемами, створював все – від внутрішньої будови до зовнішнього вигляду - самостійно. Машина однодверна, та окрім водія, вміщає ще двох пасажирів.

Читайте також: Де в Україні продають найдорожчі автомобілі

Одного заряду вистачає на 120 кілометрів. Максимальна швидкість сягає 45 кілометрів на годину. Повна зарядка трьох батарей займає близько п’яти годин. Чоловік зібрав авто за три місяці, а перед тим майже рік збирав необхідні запчастини.