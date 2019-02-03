Щоб стати власником найдорожчого авто у своєму регіоні, українцю слід розщедритись на суму від $52 000 до $4 450 000. Залежно від вподобань та місця проживання.

Щодня по всій Україні продаються тисячі автомобілів. І в кожному регіоні є свої рекордсмени продаж та рекордсмени цін — авто, вартість яких навіть із пробігом, перевищує $50 000.

Золота середина

Якщо порівнювати так званий "середній чек", тоді вартість вживаних авто, які купували українці протягом останніх 3 місяців (листопад-січень), коливається від $2 520 у Криму до $9 820 на Київщині. По Україні ж середня вартість покупок автомобілістів складає $5 880.

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Найдорожчі в регіонах

Передбачувано найдорожчі автомобілі продаються в Києві. Так, найбільшим цінником на авто з пробігом здивував броньований Maybach S600 — $882 500+. А 5 найдорожчих авто з пробігом Київщини в сумі потягнули на $3 120 000. На ринку нових авто Київ теж лишає інші регіони позаду. Найдорожча пропозиція з салонів — столичний Aston Martin Vulcan за $4 450 000.

Найчастіше найдорожчою пропозицією серед нових авто є Mercedes-Benz SL-Class. З цінником від $317 000 до $320 700 такі авто доступні в семи областях.

Найпростіше стати власником найпрестижнішого авто регіону в АР Крим та на Луганщині, що, вірогідно, має зовсім не ринкове пояснення. Пропозицій з салонів у цих регіонах немає, а ціни на найдорожчі авто з пробігом тут не перевищують $60 000.

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З неочікуваних моментів варто відмітити те, що насичений одеський ринок поступився Чернігівщині й у підсумку зайняв третє місце. Lamborghini Urus з півночі коштував на $130 000 дорожче за топ-придбання Південної Пальміри — Bentley Bentayga.

Якщо взяти ТОП-5 найдорожчих вживаних авто з кожного регіону, то бренд, який зустрічатиметься найчастіше — BMW. 30 зі 125 (тобто, кожне четверте авто) належать німецькому концерну. Дещо менше представників Toyota, Land Rover та Lexus.

На першу сходинку в рейтингу найдорожчих на початку 2019 року BMW підійнялось у восьми регіонах. Ще у п’яти автолюбителі найбільше витратили на купівлю Range Rover. По два регіони віддали пальму першості найдорожчих придбань Bentley Bentayga і Toyota Land Cruiser 200.

Нагадаємо, що українські автомобілі почали експортувати до Нігерії.