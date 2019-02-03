Чтобы стать владельцем самого дорогого авто в своем регионе, украинцу стоит раскошелиться на сумму от $52 000 до $4 450 000. В зависимости от предпочтений и места жительства.

Ежедневно по всей Украине продаются тысячи автомобилей. И в каждом регионе есть свои рекордсмены продаж и рекордсмены цен – авто, стоимость которых даже с пробегом, превышает $50 000.

Золотая середина

Если сравнивать так называемый "средний чек", тогда стоимость подержанных авто, которые покупали украинцы в течение последних 3 месяцев (ноябрь-январь) колеблется от $2 520 в Крыму до $9 820 на Киевщине. По Украине же средняя стоимость покупок автомобилистов составляет $5 880.

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Самые дорогие в регионах

Предсказуемо, самые дорогие автомобили продаются в Киеве. Да, самым высоким ценником на авто с пробегом удивил бронированный Maybach S600 – $882 500+. А 5 самых дорогих авто с пробегом на Киевщине в сумме потянули на $3 120 000. На рынке новых авто Киев тоже оставляет другие регионы позади. Самое дорогое предложение из салонов – столичный Aston Martin Vulcan за $4 450 000.

Чаще всего самым дорогим предложением среди новых авто является Mercedes-Benz SL-Class. С ценником от $317 000 до $320 700 такие авто доступны в семи областях.

Проще стать владельцем самого престижного авто региона в АР Крым и Луганской области, что, вероятно, имеет отнюдь не рыночное объяснение. Предложений из салонов в этих регионах нет, а цены на самые дорогие авто с пробегом здесь не превышают $60 000.

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С неожиданных моментов стоит отметить то, что насыщенный одесский рынок уступил Черниговщине и в итоге занял третье место. Lamborghini Urus с севера стоил на $130 000 дороже топ-приобретения Южной Пальмиры – Bentley Bentayga.

Если взять ТОП-5 самых дорогих подержанных авто из каждого региона, то бренд, который будет встречаться чаще – BMW. 30 из 125 (то есть, каждое четвертое авто) принадлежат немецкому концерну. Несколько меньше представителей Toyota, Land Rover и Lexus.

На первую строчку в рейтинге самых дорогих в начале 2019 года BMW вышло в восьми регионах. Еще в пяти автолюбители больше всего потратили на покупку Range Rover. По два региона отдали пальму первенства самых дорогих приобретений Bentley Bentayga и Toyota Land Cruiser 200.

Напомним, что Украинские автомобили начали экспортировать в Нигерию.