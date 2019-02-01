Считается ли установка ГБО переоборудованием, и могут ли полицейские штрафовать за то, что оно не зарегистрировано – отвечает Дорожный Адвокат.

Требования по установке и эксплуатации автомобиля с ГБО

Согласно ч.1 ст.32 Закона Украины "О дорожном движении", переоборудование транспортных средств путем установки специального оборудования, не предусмотренного нормативно-технической документацией на данное транспортное средство, должно отвечать правилам, нормативам и стандартам Украины.

Согласно ч.2 ст. 32 Закона Украины "О дорожном движении" не разрешается без согласования переоборудование, которое приводит к изменению полной массы и ее распределения по осям, размещения центра веса, типа двигателя, его веса и мощности.

Пункт 5.2 ДСТУ 3649:2010 определяет, что не разрешено вносить изменения в конструкцию ТС, а также применять дополнительное оборудование без согласования таких действий с установленным порядком.

В соответствии с п.31.3 "а" ПДД эксплуатация транспортных средств в случае их переоборудования с нарушением требований стандартов, правил и нормативов, касающихся безопасности дорожного движения, запрещается.

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Считается ли установка ГБО переоборудованием?

Согласно п.1 “Порядка переоборудования транспортных средств” №607 переоборудованием транспортных средств, среди прочего, также является установка специального оборудования, не предусмотренного нормативно-технической документацией, что приводит к изменению полной массы и ее распределения по осям, размещения центра веса, типа двигателя, его веса и мощности, в частности для работы на газовом моторном топливе и альтернативных видах жидкого и газового топлива.

Поскольку установка в транспортном средстве газобаллонного оборудования (специального оборудования, не предусмотренного нормативно-технической документацией) приводит к изменению его массы и ее распределения по осям, размещения центра веса, типа двигателя, его веса и мощности для работы на газовом моторном топливе и альтернативных видах жидкого и газового топлива, такая установка считается переоборудованием транспортного средства.

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Кто согласовывает установку ГБО?

Пунктом 32.2 "б" ПДД определено, что переоборудование транспортных средств согласовывается с сервисным центром МВД. В соответствии с п. 4 Порядка №607 до переоборудования транспортное средство подается для проведения осмотра сервисным центром МВД, по результатам которого выдается соответствующий акт.

Согласно п.п.5-7 Порядка №607 для переоборудования транспортного средства в сервисный центр МВД подается соответствующее заявление, которое рассматривается на предмет соответствия требованиям безопасности дорожного движения. По результатам рассмотрения заявления выдается документ о согласовании или обоснованный отказ в согласовании переоборудования.

Поэтому, установка ГБО должна быть согласована с сервисным центром МВД согласно установленной процедуры.

Кто имеет право установить ГБО?

Пунктом 3 Порядка №607 предусмотрено, что переоборудование транспортного средства проводится субъектом хозяйствования, который имеет нормативно-техническую документацию на соответствующий вид переоборудования, согласованную с МВД.

Поэтому перед установкой оборудования нужно убедиться в наличии станции технического обслуживания соответствующих разрешительных документов.

"После установки газобаллонного оборудования необходимо заменить техпаспорт на новый, с отметкой о наличии в автомобиле ГБО. Несмотря на отсутствие реально действующего механизма наложение админответственности за незарегистрированное ГБО, мы настоятельно рекомендуем нашим клиентам его регистрировать ГБО в Сервисном центре МВД, - говорит директор СТО "Мотор-ГАЗ" Роман Матвеев. - Важно обратить внимание, что бы в документах для СЦ было указано то юридическое лицо, которое установило вам оборудование. Это обезопасит вас при решении возможных юридических споров".

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Нужно ли вписывать ГБО в техпаспорт?

В соответствии с ч. 4 ст. 32 Закона Украины" О дорожном движении " переоборудование, которое привело к изменению учетных данных механического транспортного средства, должно быть отражено в его регистрационных документах.

Согласно пункта 18 Порядка №607, перерегистрация переоборудованного транспортного средства производится сервисным центром МВД в соответствии с Порядком государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей №1388.

Согласно п.37 Порядка №1388, государственная регистрация (перерегистрация) переоборудованных транспортных средств проводится на основании документов о соответствии их требованиям безопасности дорожного движения. Владельцам переоборудованных транспортных средств выдаются новые свидетельства о регистрации с указанием новых составных частей или особенностей конструкции, которые возникли в результате ее изменения.

Согласно п. 7 Порядка № 1388 регистрация (перерегистрация) транспортных средств осуществляется в течение десяти суток после переоборудования.

Следовательно, законодательством предусмотрено вписывание установленного ГБО в свидетельство о регистрации автомобиля.

Ответственность за невнесение ГБО в техпаспорт

Частью 1 статьи 121 КУпАП предусмотрено, что управление водителем транспортным средством, которое переоборудовано с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов, - влечет за собой наложение штрафа в размере 340 грн., если нарушение допущено впервые и если повторно в течение года, то предусмотрено лишение права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

Состав административного правонарушения по данной норме предусматривает нарушение норм, правил и стандартов переоборудования транспортного средства, к которым, в частности, относится получение в территориальном сервисном центре нового свидетельства о регистрации транспортного средства с соответствующей отметкой о переоборудовании для использования газового типа топлива.

Наличие документов о соответствии конструкции и технического состояния переоборудованного автомобиля требованиям безопасности дорожного движения не освобождает водителя от обязанности перерегистрировать переоборудованное транспортное средство в сервисном центре МВД, а является лишь основанием для его перерегистрации.

Поэтому, если Вы решили установить ГБО, то следует сделать это согласно установленных правил, в том числе с внесением соответствующей записи в техпаспорт. Иначе может быть штраф, вплоть до лишения права управления.

Однако, если штраф наложен с нарушением соответствующей процедуры, то такой штраф является незаконным и подлежит отмене. А на практике полицейские нарушают процедуру наложения почти в каждом случае.

Напомним, что экспертный осмотр при регистрации ГБО отменили.