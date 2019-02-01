Чи вважається встановлення ГБО переобладнанням і чи можуть поліцейські штрафувати за те, що воно не зареєстроване – відповідає Дорожній Адвокат.

Вимоги зі встановлення та експлуатації автомобіля з ГБО

Згідно із ч.1 ст.32 Закону України "Про дорожній рух" переобладнання транспортних засобів шляхом установки спеціального обладнання, не передбаченого нормативно-технічною документацією на даний транспортний засіб, повинно відповідати правилам, нормативам і стандартам України.

Відповідно до ч.2 ст. 32 Закону України "Про дорожній рух" не дозволяється без погодження переобладнання, що призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності. Пункт 5.2 ДСТУ 3649:2010 визначає, що не дозволено вносити зміни у конструкцію КТЗ, а також застосовувати додаткове обладнання без узгодження таких дій за встановленим порядком.

У відповідності до п.31.3 "а" ПДР експлуатація транспортних засобів у разі їх переобладнання з порушенням вимог стандартів, правил і нормативів, що стосуються безпеки дорожнього руху, забороняється.

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Чи вважається встановлення ГБО переобладнанням?

Відповідно до п.1 Порядку переобладнання транспортних засобів №607 переобладнанням транспортних засобів, серед іншого, також є установка спеціального обладнання не передбаченого нормативно-технічною документацією, що призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності, зокрема для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива.

Оскільки установка в транспортному засобі газобалонного обладнання (спеціального обладнання не передбаченого нормативно-технічною документацією) призводить до зміни його маси та її розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива, така установка вважається переобладнанням транспортного засобу.

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Хто погоджує встановлення ГБО?

Пунктом 32.2 "б" ПДР визначено, що переобладнання транспортних засобів узгоджується з сервісним центром МВС. Відповідно до п.4 Порядку №607 до переобладнання транспортний засіб подається для проведення огляду сервісним центром МВС, за результатами якого видається відповідний акт.

Згідно з п.п.5-7 Порядку №607 для переобладнання транспортного засобу до сервісного центру МВС подається відповідна заява, яка розглядається на предмет відповідності вимогам безпеки дорожнього руху. За результатами розгляду заяви видається документ про погодження або обґрунтована відмова в погодженні переобладнання.

Тому, встановлення ГБО повинно бути узгоджене з сервісним центром МВС відповідно до встановленої процедури.

Хто має право встановити ГБО?

Пунктом 3 Порядку №607 передбачено, що переобладнання транспортного засобу проводиться лише суб'єктом господарювання, який має нормативно-технічну документацію на відповідний вид переобладнання, узгоджену з МВС.

Тому перед встановленням обладнання потрібно переконатись у наявності станції технічного обслуговування відповідних дозвільних документів.

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Чи потрібно вписувати ГБО в техпаспорт?

Відповідно до ч.4 ст. 32 Закону України "Про дорожній рух" переобладнання, що призвело до зміни облікових даних механічного транспортного засобу, повинно бути відображено у його реєстраційних документах.

Відповідно до пункту 18 Порядку №607 перереєстрація переобладнаного транспортного засобу проводиться сервісним центром МВС відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів №1388.

Відповідно до п.37 Порядку №1388 державна реєстрація (перереєстрація) переобладнаних транспортних засобів проводиться на підставі документів про відповідність їх вимогам безпеки дорожнього руху. Власникам переобладнаних транспортних засобів видаються нові свідоцтва про реєстрацію із зазначенням нових складових частин або особливостей конструкції, що виникли в результаті її зміни.

Відповідно до п. 7 Порядку № 1388 реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів здійснюється протягом десяти діб після переобладнання.

Отже, законодавством передбачено вписування встановленого ГБО у свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

Відповідальність за невнесення ГБО в техпаспорт

Частиною 1 статті 121 КУпАП передбачено, що керування водієм транспортним засобом, що переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 грн., якщо порушення допущено вперше та якщо повторно протягом року, то передбачено позбавлення права керування від 3-х до 6-ти місяців.

Склад адміністративного правопорушення за цією нормою передбачає порушення норм, правил та стандартів переобладнання транспортного засобу, до яких, зокрема, належить отримання в територіальному сервісному центрі нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з відповідною позначкою про переобладнання для використання газового типу палива.

Наявність документів про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху не звільняє водія від обов’язку перереєструвати переобладнаний транспортний засіб у сервісному центрі МВС, а є лише підставою для його перереєстрації.

Тому, якщо Ви вирішили встановити ГБО, то слід зробити це відповідно до встановлених правил, включно із внесенням відповідного запису у техпаспорт. Інакше може бути штраф аж до позбавлення права керування.

Однак, якщо штраф накладено з порушенням відповідної процедури, то такий штраф є незаконним та підлягає скасуванню. А на практиці поліцейські порушують процедуру накладення майже у кожному випадку.

Нагадаємо, що експертний огляд при реєстрації ГБО відмінили.