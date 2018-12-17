В сервісних центрах МВС поступово зникають зайві бюрократичні процедури. Нещодавно зникла необхідність проходити експертний огляд при реєстрації ГБО та отри манні тимчасового реєстраційного талону.

Необхідність реєструвати ГБО, нажаль, залишилась. Проте процедуру дещо спростили.

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“Друзі, приємна новина. Внесли логічні зміни до постанови з державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів. Відтепер ще дві послуги, які не передбачають зміни власника, так само не передбачатимуть обов’язкового експертного огляду”, пише на сторінці Начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій.

“Зміни стосуються встановлення газобалонного обладнання та видачі тимчасового реєстраційного талону. Тепер така послуга після реєстрації в електронній черзі буде проходити виключно в адміністратора сервісного центру, без необхідності йти на експертний огляд”, пише Владислав Криклій.

У випадку видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію ТЗ необхідність проходження експертного огляду ще діє. Але її відміна була б логічною, оскільки без свідоцтва про реєстрацію керувати автомобілем не можна, отже з доставкою ТЗ в сервісний центр виникають труднощі.