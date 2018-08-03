Особи, які встановили газово-балонне обладнання на автомобіль, мають право на компенсацію частини його вартості.
Сума, витрачена на придбання та встановлення газово-балонного обладнання для автомобіля, входить до податкової знижки і частково компенсується по закінченню року.
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Тобто, якщо ви минулого року переобладнали автомобіль, то поточного року ви маєте право отримати часткову компенсацію від держави. Але за умови вчасної сплати податків згідно з наданою декларацією про майновий стан та доходи.
Для отримання податкової знижки слід надати такі документи:
- Свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу, щодо безпеки дорожнього руху
- Акт технічної відповідності транспортного засобу, що був переобладнаний
- Акт технічної експертизи
- Платіжні документи та акт прийому-передачі авто
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
- Для проведення розрахунку податкової пільги необхідно знати:
- Річні нарахування вашої заробітної плати (до відрахування податків)
- Вартість встановленого ГБО
Формула розрахунку містить лише три дії:
Якщо дохід у вигляді зарплати становить 250 000 гривень за рік, з нього утримується податок на доходи фізосіб (18%) – це 45 000 грн. Із річної заробітної плати (до сплати податків) – 250 000 грн, віднімаємо витрати понесені за переобладнання ТЗ – 15 000 грн, та множимо на 18% (ПДФО) – виходить 42 300 грн. Із 42 300 грн віднімаємо 45 000 грн, виходить мінус 2 700 грн. Це і є сума до повернення платнику.
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