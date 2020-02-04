Після встановлення на автомобіль газового обладнання (ГБО) необхідна його перереєстрація. У 2020 році ця процедура ускладнилася і подорожчала.

Документи, які в минулому році надавали установники ГБО для реєстрації автомобіля в Сервісних центрах МВС (СЦ), опинилися поза законом. Тепер СЦ вимагають інші документи, які оформляти довше і коштують вони близько 2500-3000 грн. Розберемося, що змінилося.

Що трапилося?

Згідно п.13 постанови КМУ від 21 липня 2010 року N 607, після переобладнання транспортного засобу власник або його представник обирає організацію з оцінки відповідності транспортного засобу. За результатами такого оцінювання видається або сертифікат відповідності, або акт технічної експертизи. Перший документ – щось на кшталт сертифікації відповідності для автомобілів, які ввозяться в Україну вперше.

Сертифікація – тривалий (більше одного робочого дня) і дорогий (понад 2000 грн) процес, який раніше при реєстрації ГБО ніхто не проходив. Раніше всім видавалися Акти технічної експертизи, які коштували значно дешевше (близько 230 грн) і видавалися на типові установки прямо на СТО, які переобладнали автомобілі цін на ГБО.

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Причина такого рішення – внутрішній наказ в Сервісних центрах, який заснований на тому, що у всіх Лабораторій 19 грудня 2019 року закінчився термін дії сертифікату відповідності на проведення експертиз. І, схоже, продовжувати їх уповноважені органи не поспішають. Таким чином, для реєстрації переобладнання автомобіля в СЦ необхідно пред'являти тільки один документ – сертифікат відповідності.

Отримати його можна в органах сертифікації, зазначених на сайті Міністерства інфраструктури України. Крім того, дані центри можуть організовувати виїзні офіси сертифікації.

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Документи, які необхідно пред'явити в Сервісний центр МВС для реєстрації ГБО в 2020:

Паспорт власника автомобіля, його ІПН код;

Акт прийому-передачі авто (видає СТО, яке встановлювало ГБО);

Свідоцтво про погодження конструкції (видає СТО);

Сертифікат відповідності

Наказ керівника підприємства про призначення відповідальної особи (тільки для юросіб).

Скільки коштує сертифікат на ГБО?

Вартість сертифікації складає від 2100 до 3300 грн, оплачується вона в місці проведення сертифікації. Для цього треба витратити 1,5-2 години часу, надавши переобладнаний автомобіль на огляд фахівцям. Крім машини, власник також пред'являє акт прийому-передачі автомобіля і свідоцтво про погодження конструкції, які йому видаються на СТО. Як правило, власне сетріфікат відповідності видають не відразу, а на наступний день, іноді надсилають поштою.

Важливо, що встановлення ГБО повинно бути проведене відповідно до ТУ У 45.2-3274809648-002: 2019, інакше сертифікацію такий автомобіль не пройде і він буде повернутий на СТО для доопрацювання.



Якщо автомобіль відповідає даним стандартом, власник отримує сертифікат відповідності на наступний день і подає всі вищеописані документи на перереєстрацію. Залежно від місця виробництва автомобіля вартість заміни "техпаспорта" становить 480-500 грн.

Нагадаємо, коли штраф за ГБО незаконний.