На думку автора, високу вартість сертифікатів при реєстрації газобалонного обладання на автомобілі має знизити глава держави.

4 лютого 2020 року у розділі “Електронні петиції” офіційного інтернет-представництва Президента України зареєстровано петицію номер 22/085238-еп. В ній ініціатор Володимир Костишин повідомляє, що вартість реєстрації ГБО з нового року виросла у 8 разів.

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“Враховуючи, що ГБО встановлюють малозабезпечені верстви населення і тому забирати половину зарплати для того, щоб лише зареєструвати ГБО - це чистої води грабіж. Тому прошу переглянути це питання”, - звертається до глави держави автор петиції.

На момент публікації новини за цю петицію проголосувало 620 громадян з 25 000 необхідних. Набрати цю кількість голосів потрібно за три місяці.

Нагадаємо, що авто з ГБО першими підуть під техогляд.