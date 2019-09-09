Повернення обов’язкового техогляду для усіх транспортних засобів буде поетапним. Першими "обов’язковий технічний контроль" пройдуть автомобілі обладнані ГБО.

Українські чиновники все частіше говорять про повернення відміненого в 2011 році корупційного техогляду. Першими доводити свою технічну справність будуть змушені авто обладнані ГБО. Такі новації передбачені планом заходів щодо реалізації стратегії розвитку органів МВС до 2020 року.

Читайте також: Корупційний техогляд, "ідіотен- тест", та тюрма за скручений пробіг: що пропонують новій Верховній Раді

Ключовим елементом забезпечення безпеки має стати система періодичних техоглядів авто на зрідженому газі. Проводитимуть її за аналогією з класичними техоглядами повноважені підприємства. Тобто ті, хто отримає відповідний сертифікат від органів правопорядку.

Слід зазначити, що зараз жодних подробиць майбутнього проєкту в уряді не озвучують. Згаданий документ лише описує основні заходи та терміни їх реалізації для запуску нової системи. До грудня 2019 року МВС разом із державною регуляторною службою та Мін’юстом повинні розробити та подати на розгляд Кабміну проект відповідного закону.

До квітня 2020 року МВС зобов’язаний розробити підзаконний акт – затвердити детальний порядок здійснення контролю. А до липня 2020 року запустити “обов’язкову періодичну перевірку згаданого обладнання уповноваженими суб’єктами”.

Нагадаємо, що за офіційною статистикою Національної поліції через поганий технічний стан зараз відбувається менше 1% ДТП. За думкою експертів проходження чесного техогляду для всіх автомобілів зараз майже неможливо, а повернення обов’язкового техогляду для всіх автомобілів неминуче призведе до відновлення старих корупційних схем.

Також цікаво: Як техогляд впливає на аварійність: інфографіка