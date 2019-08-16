За словами майбутнього керівника комітету ВР з інфраструктури, нові авто не перевірятимуть ще довго.

Владислав Криклій, який обраний народним депутатом від партії "Слуга Народу" та збирається очолити комітет з інфраструктури, розкрив своє бачення майбутнього техогляду приватних транспортних засобів.

За його словами в інтерв'ю "Ліга.нет", "Буде поетапне введення, починаючи зі старих авто (переобладнання, перша реєстрація вживаного транспорту). Для нових машин перші три роки не буде зобов'язання проходити техогляд".

Окрім того, Владислав Криклій запевнив, що чиновники з МВС не будуть брати за техогляд гроші. "Всі станції техогляду давно вже передані в приватний ринок – все так і залишиться", - говорить Криклій.

Нагадаємо, чому чесний техогляд в Україні неможливий.